US-Wahl - Naomi Biden ist stolz auf ihren "Pop"

Älteste Enkelin des künftigen Präsidenten lässt nichts auf ihren Großvater kommen

Der Wahlsieg von Joe Biden hat eine junge Frau in den Blick der Öffentlichkeit gerückt, die wohl zu den größten Fans des gewählten künftigen US-Präsidenten gehört. Seine älteste Enkelin Naomi Biden lässt nichts auf ihren "Pop" kommen, wie sie ihren Großvater in sozialen Netzwerken nennt.

Beim Stelldichein der Familie während der Siegesfeier am vergangenen Samstag in Wilmington im US-Staat Delaware war Naomi kaum von ihren Schwestern Finnegan und Maisy sowie ihrer Cousine Natalie zu unterscheiden - alle sprangen sie mit Maske auf der Bühne um den Wahlsieger herum. Bei Instagram und Twitter aber geht Naomi selbstbewusst nach vorn, während die anderen Enkel zurückhaltender sind.

Die 26-jährige New Yorker Juristin zeigt auch private Bilder, die ihren 77-jährigen Großvater als freundlichen Familienmenschen darstellen. In ihrem Twitter-Profil nennt sie sich "Schwester, Tochter, Enkelin". Im September warf sie sich für ihren Vater Hunter Biden in die Bresche, als sich dieser mit massiven Korruptionsvorwürfen aus dem Lager von US-Präsident Donald Trump konfrontiert sah. Dessen Tochter Tiffany kennt Naomi Biden aus gemeinsamen Studientagen.

In der Influencer-Welt von Instagram macht Naomi Biden schon im Profilfoto selbstbewusst die Ansage "Don't call me baby!" Im Wahlkampf erzählte sie allen, wie stolz sie jeden Tag auf ihren Großvater sei. Dabei verfolgt sie auch eigene Projekte - zusammen mit einem Freund setzte sie ein Internet-Projekt auf, das Wege zu Hilfen in der Coronakrise aufzeigen will.

Naomi ist das erste Kind von Hunter Biden und dessen Ex-Frau Kathleen. Benannt ist sie nach Joe Bidens Tochter Naomi, die bei einem Autounfall 1972 mit nur 13 Monaten ums Leben kam, zusammen mit ihrer Mutter Neilia.