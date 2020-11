US-Wahl - NEOS hoffen auf Rückkehr der Vernunft in US-Außenpolitik

Die NEOS verbinden mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden die Hoffnung auf eine Rückkehr "zu vernunftgeleiteter Außenpolitik". "Sein Programm, aber auch sein staatsmännisches Auftreten in den letzten Tagen der Unsicherheit lassen uns hoffen, dass der Irrweg von Donald Trump zu Ende geht", sagte Außenpolitiksprecher Helmut Brandstätter in einer Aussendung vom Samstag.

Biden werde sich "vor allem um sein gespaltenes Land kümmern müssen, um die COVID-Krise und den Wiederaufbau der US-Wirtschaft", außenpolitisch werde er in erster Linie "die amerikanischen Interessen vertreten", wobei ein "primitives America first" von dem Demokraten nicht zu erwarten sei. Dennoch müsse die Europäische Union stark und einig auftreten und sich ebenfalls um die eigenen Interessen kümmern.

Einen besonderen Glückwunsch richtete er an Kamala Harris, "die erste schwarze und gleichzeitig erste weibliche Vizepräsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten". Sie sei ein starkes Vorbild und Zeichen im Gleichstellungsprozess in der Gesellschaft des Landes und habe bereits in der Vergangenheit durch politisches Feingefühl überzeugt, so Brandstätter.