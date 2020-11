US-Wahl - Österreichs Botschafter Weiss: Neubeginn in den USA

Der österreichische Botschafter in den USA, Martin Weiss, sieht nach dem Wahlsieg des US-Demokraten Joe Biden den geplanten Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Weißen Haus noch offen. "Einladungen einer Administration werden nicht automatisch von der nächsten übernommen. Ab 20. Januar gibt es vielmehr eine neue US-Regierung und damit einen Neubeginn", sagte Weiss gegenüber der APA. Er verwies auf den von Biden angekündigten Globalen Demokratie-Gipfel.

Bundeskanzler Kurz hatte den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 in Washington besucht, ein zweiter Empfang im März 2020 wurde wegen der Coronakrise kurzfristig abgesagt.

Die neue US-Administration werde mit großen innenpolitischen Herausforderungen zu kämpfen haben, erklärte der Botschafter und zählte auf: Rekordarbeitslosigkeit, hohe Covid-Infektionszahlen, ein Einbruch des Wirtschaftswachstums. "Dennoch hat Joe Biden bereits angekündigt, in seinem ersten Amtsjahr einen globalen 'Summit for Democracy' abhalten zu wollen. Wir werden sehen, ab wann denn internationale Reisen überhaupt wieder möglich sein werden." Der Gipfel könne "ein erster wichtiger Schritt sein, um das Vertrauen zwischen den USA und Europa zu stärken, weltweit Partner und Verbündete einzubinden und gemeinsame Ziele und Aufgaben zu definieren." Weiss betonte: "Die Wertegemeinschaft zwischen den USA und Europa ist jedenfalls intakt - Europa braucht ein starkes Amerika und Amerika ein starkes Europa."

Für Österreich und Europa bedeute der Wahlsieg von Joe Biden "zuerst einmal Klarheit", so Weiss weiter. Denn nun sei klar, wer am 20. Jänner ins Weiße Haus einziehe. "Joe Biden ist in Europa kein Unbekannter. Er ist vielmehr mit Herz und Seele Außenpolitiker und hat auf diesem Gebiet jahrzehntelange Erfahrung. Er wird auf Europa zugehen und Europa nicht als Gegner, sondern als Partner betrachten." Der Botschafter erklärte aber weiter, dass das nicht heiße, dass sich jeder Streitpunkt wie etwa der Boeing-Airbus Disput in Luft auflöse. "Aber wie sagt man so schön: der Ton macht die Musik."

Erwartet werde, dass sich Biden in der Außenpolitik mit einem "Team von sehr erfahrenen Vollprofis" umgeben werde. "Österreich war unter der Obama/Biden-Administration eine wichtige Drehscheibe für die Iran-Verhandlungen - mit dem längsten durchgängigen Österreich-Aufenthalt eines US-Außenministers, den es je gab -, aber auch für Syrien-Gespräche oder Libyen-Gespräche". Auch die unlängst in Wien gelaufenen Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland würden in dieses Bild passen, so Weiss: "Österreich ist ein gern gesehener Ort internationaler Begegnung, das weiß man in Washington ganz genau."

Auch verwies der Botschafter auf gemeinsame Interessen: "Eine Region, die Joe Biden stets sehr wichtig war - und die er wie seine Westentasche kennt - ist der Balkan. Das ist aber auch eine Region, die uns sehr am Herzen liegt, hier wird es mit einer Biden-Administration viele Berührungspunkte geben." Stabilisierung, Eröffnung neuer Chancen und eine Europa-Perspektive für die Region sei Österreich wichtig - und werde auch einer Biden-Administration wichtig sein.

Auch die von Joe Biden angekündigte Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen sei für Europa und Österreich eine Chance. "Biden spricht hier von einem 'Green New Deal' - gerade das ist aber ein Gebiet auf dem österreichische Firmen viel an Know-how anzubieten haben. Hier könnten sich also politische Schwerpunkte und wirtschaftliche Interessen sehr gut treffen."

Nach dem am Samstagabend verkündeten Wahlsieg des Demokraten Biden hat der Botschafter in den USA "Erleichterung" wahrgenommen: "Niemand hätte noch wochenlang auf ein Ergebnis warten wollen." Die eingebrachten Wahlanfechtungen der Anwälte von Trump bezeichnete er als eine "Art der Kontrolle". "Die Chancen, das Ergebnis noch 'umzudrehen', gehen aber gegen null", so Weiss. Unruhen von Trump-Anhängern erwartet er zwar nicht. "Die Enttäuschung auf Seite seiner Fans ist sicher groß. Hier wird es freilich auch an Joe Biden liegen, die Hand auszustrecken und einen versöhnlichen Ton anzuschlagen" - das habe er bei seiner ersten großen Rede nach seinem Wahlsieg "auch sehr deutlich" getan. Weiss schließt auch nicht aus, dass Biden als eine Art vertrauensbildende Maßnahme zum Beispiel Republikaner in sein Regierungsteam aufnehmen wird.