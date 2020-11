US-Wahl - OSZE: Leere Vorwürfe untergraben Vertrauen in Demokratie

Keine Einschüchterung von Wählern festgestellt, aber von Mitarbeitern der Wahlbehörden

Die US-Wahlen sind von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beobachtet worden. Bereits am 4. November gab die OSZE einen vorläufigen Bericht ab, wonach man keinen Wahlbetrug festgestellt habe. Die anhaltenden grundlosen Vorwürfe eines Wahlbetrugs untergraben das Vertrauen in die demokratischen Institutionen, sagte die Leiterin der Wahlbeobachtung, Urszula Gacek, am Donnerstag in einer Online-Veranstaltung.

Schon in ihrer Erklärung am 4. November hatte die OSZE geschrieben: "Grundlose Vorwürfe über systematische Probleme, die insbesondere vom derzeitigen US-Präsidenten auch am Wahlabend erhoben wurden, schaden dem Vertrauen in die demokratischen Institutionen". Es werde immer noch ausgezählt, und die ursprüngliche Erklärung der OSZE gelte immer noch, sagte die Botschafterin heute.

"Dieses Geschwätz untergräbt das Vertrauen, das ist unsere größte Sorge", erklärte die Diplomatin, ohne den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump namentlich zu nennen. Es gehe nicht darum, wie die Welt die USA beurteile, sondern wie das Gerede von angeblichem Wahlbetrug innerhalb der USA aufgenommen werde und was es bewirke. Bisher sei es nicht zu Unruhen gekommen, denn "die Demokraten sind glücklich, und die Republikaner noch hoffnungsvoll". Es habe aber Demonstrationen vor den Wahlbüros gegeben, wobei manche für die Fortsetzung und manche für einen Stopp der Auszählung demonstriert hätten. "Je nach Stand der Auszählung haben dann manche die Parolen getauscht", so Gacek.

Die OSZE habe seit dem Jahr 2002 immer wieder Wahlen in den USA beobachtet, so wie in vielen anderen OSZE-Mitgliedsstaaten auch. Man sei auf Einladung des US-Außenministeriums gekommen und habe von diesem viel Unterstützung bekommen. Zu den Vorwürfen von republikanischer Seite, dass im lange umstrittenen US-Bundesstaat Pennsylvania keine Wahlbeobachter zugelassen worden seien, sagte sie, dass in Pennsylvania, so wie in insgesamt 18 US-Staaten, per Gesetz keine Beobachter direkt beim Auszählungsvorgang zugelassen seien. Sie könnten aber aus der Distanz beobachten. Die Behörden in Pennsylvania hätten also nur das eigene Gesetz befolgt, als sie keine Beobachter direkt beim Zählen zugelassen hätten, sagte die OSZE-Diplomatin. "Ich denke nicht, dass Pennsylvania irgendetwas verstecken wollte".

Eine Bedrohung von Wählerinnen und Wählern habe man nicht feststellen können. Es habe aber Bedrohungen von Mitarbeitern der Wahlbehörde gegeben. Etwa eine Person in Georgia, die nach der Wahl einen Zettel mit Wahlanleitungen weggeworfen habe, aber keinen Wahlzettel. Nachdem das in sozialen Medien als Wahlbetrug dargestellt wurde und die Person namentlich genannt wurde, sei diese untergetaucht. Die klassischen Medien hätten sich aber bei dieser Wahl sehr vorsichtig verhalten und lange gewartet, bis sie einen Sieger ausrufen, lobte sie.

Das Wahlrecht sei in den USA je nach Bundesstaat sehr verschieden gestaltet. So gebe es etwa Staaten, wo es per Gesetz keinen Ausweis mit Foto brauche, um sich als Wählerin oder Wähler registrieren zu lasen. In anderen Staaten wiederum sei eine Foto-Identifikation notwendig, was wiederum für manche Angehörige ärmerer Bevölkerungsgruppen ohne Führerschein und ohne Pass Hürden bei der Wählerregistrierung bedeute. In vielen Bundesstaaten dürften auch ehemalige Straftäter nicht wählen.