US-Wahl - Pakistans Premierminister Khan gratulierte Biden und Harris

Pakistans Premierminister Imran Khan hat Joe Biden und Kamala Harris zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Wir werden uns auch weiterhin gemeinsam mit den USA für den Frieden in Afghanistan und in der Region einsetzen", schrieb der frühere Cricketstar am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Zuvor hatten zahlreiche US-Medien auf Basis von Erhebungen und Prognosen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden und seine künftige Vizepräsidentin Harris zu den Siegern der US-Präsidentschaftswahl erklärt. Der amtierende Präsident Donald Trump wollte Bidens Sieg allerdings zunächst nicht anerkennen.

Pakistan gilt als wichtiger Partner im afghanischen Friedensprozess. Immer wieder hatte Islamabad zwischen den militant-islamistischen Taliban und den Konfliktparteien vermittelt. Ende Februar hatten die USA mit den Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das einen Abzug der NATO-Truppen vorsieht. Im Gegenzug verpflichteten sich die Taliban zu Friedensgesprächen mit Kabul, die im September aufgenommen wurden.