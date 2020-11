US-Wahl: Pressestimmen aus Deutschland

Deutsche Zeitungen kommentieren am Samstag die US-Präsidentenwahl wie folgt:

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

Immer mehr zeichnet sich ab, dass der Präsident sich nicht damit abfinden wird, sollte sein Herausforderer Biden, der an der Schwelle zum Präsidentenamt steht, die Mehrheit im Wahlmännergremium erlangen. Seine Niederlage in Würde eingestehen und seinem Nachfolger viel Glück wünschen, das wird er nicht tun. Von einem Mann, der kein Ehrgefühl im Leib hat, ist das nicht zu erwarten. Trump wird vor viele Gerichte ziehen, vielleicht sogar vor das Oberste Gericht. Aber was wird er tun, sollte das alles keinen Erfolg haben (...)? Will er sich heraustragen lassen, wie schon gemutmaßt wurde, und die Staatskrise perfekt machen? Nach dem Schmierentheater, das Trump aufgeführt hat, kann man nichts ausschließen; auch nicht, dass einige seiner Anhänger auf ganz dumme Gedanken kommen.

"Süddeutsche Zeitung" (München):

Trump ist kein Mann der Partei. Außerdem spielen Parteien im politischen System der USA keine so zentrale Rolle wie etwa in Deutschland. Dennoch sind die beiden Parteien große Zelte, unter denen sich Frauen und Männer versammeln, um sich für das Abgeordnetenhaus, den Senat oder eben das Weiße Haus zu bewerben. Trump hat die Partei für seine Zwecke benutzt. Nachdem er 2016 die Wahl gewonnen hatte, hat er sie sich untertan gemacht. Mehr noch: Die allermeisten Republikaner haben sich ihm bereitwillig unterworfen, sie haben die Seele der sogenannten Grand Old Party (GOP) prostituiert für den schlimmsten Ego-Politiker, der seit Menschengedenken das Weiße Haus gewann. Weil Trump nun im Angesicht der Niederlage die Grundlagen der Demokratie angreift, müssen Abgeordnete und Senatoren, Bürgermeisterinnen und Gouverneure der GOP Farbe bekennen: für Trump und damit gegen Recht und Moral oder eben für Recht und Moral und damit gegen Trump.