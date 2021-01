US-Wahl: Protest von Trump-Anhängern gegen Bestätigung von Biden-Sieg

Präsidentensohn Eric wiederholt Fälschungsvorwürfe

In Washington haben sich am Mittwoch Tausende Unterstützer des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump versammelt. Sie äußerten ihren Protest vor einer Sitzung des Kongresses, in der der Sieg von Trumps demokratischem Gegenspieler Joe Biden bei der Wahl im November bestätigt werden sollte. Unter den Demonstranten befanden sich auch Anhänger rechtsextremer Gruppen. Trump sprach in einer Twitter-Nachricht von "großen Menschenmassen" im Ellipse-Park unweit des Weißen Hauses.

Der abgewählte Politiker wollte dort später eine Rede halten. Im Vorfeld wandte sich Trumps Sohn Eric Trump an die Menge und wiederholte nicht näher belegte Wahlfälschungsvorwürfe. "Gibt es hier irgendjemanden, der wirklich denkt, dass Joe Biden diese Wahl gewonnen hat?", sagte Eric Trump. "Sie können lügen, sie können betrügen, sie können stehlen. Mein Vater hat eine Bewegung angestoßen, und diese Bewegung wird niemals, niemals untergehen."

Donald Trump weigert sich weiterhin, seine Wahlniederlage anzuerkennen, und lässt keine Gelegenheit aus, angeblichen Wahlbetrug anzuprangern - ohne Beweise für seine Behauptungen zu liefern.