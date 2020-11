US-Wahl - Republikaner wollen 60 Mio. Dollar für Klagen aufbringen

In den USA steht das Ergebnis der Präsidentenwahl weiter nicht fest. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden. In mehreren Bundesstaaten wird weiter gezählt. Das Nationale Komitee der Republikaner will unterdessen Insidern zufolge mindestens 60 Millionen Dollar aufbringen, um Klagen von Trump gegen die Wahlergebnisse zu finanzieren. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen.