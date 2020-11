US-Wahl - Schallenberg: "Freue mich auf Zusammenarbeit"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat den designierten US-Präsidenten Joe Biden und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris am Samstagabend beglückwünscht. "Ich gratuliere dem Wahlsieger und künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten Joe Biden und der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris - der ersten Frau in dieser Funktion - und freue mich auf die Zusammenarbeit mit der neuen US-Administration", ließ Schallenberg per Aussendung wissen.

"Diese Präsidentschaftswahl hat neuerlich bewiesen, wie stark und lebendig die amerikanische Demokratie ist. Es war von Anfang an klar, dass diese Wahl stark umkämpft sein wird. Der Einsatz war auf beiden Seiten sehr hoch. Die Bürgerinnen und Bürger sind dementsprechend in Rekordzahlen zu den Urnen gegangen, trotz schwieriger Bedingungen aufgrund von Covid-19", hieß es in der Mitteilung weiter. "Für uns Europäer gilt es nun, den Moment zu nützen, um die transatlantische Partnerschaft weiter zu festigen. Wir wollen den Nordatlantik wieder ein Stück kleiner machen. Die Vereinigten Staaten sind und bleiben unser wichtigster Partner, bei der Sicherung unseres westlichen Lebensmodells, beruhend auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit."

Außerdem hielt Schallenberg fest: "Angesichts der zahlreichen internationalen Krisenherde, der Gefahr des internationalen Terrorismus und Extremismus und des Klimawandels als drohender globaler Superkrise brauchen wir ein starke Allianz zwischen einem geeinten Europa und einem geeinten Amerika. Auf bilateraler Ebene wollen wir die im Regierungsprogramm verankerte Strategische Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten aktiv vorantreiben. Es gibt zahlreiche Themen, wo ein enger österreichisch-amerikanischer Austausch bereichernd und naheliegend ist, etwa am Westbalkan."

Schallenberg hatte im Februar seinen Amtskollegen Mike Pompeo in Washington besucht, dieser war in Folge im August in Wien zu Gast gewesen. Kritiker meinen, die türkis-grüne Bundesregierung habe sich bei manchen brisanten außenpolitischen Themen wie Nahost, Iran oder Venezuela sehr an die außenpolitischen Linien der Administration des aktuellen Präsidenten Donald Trump angenähert und sei dabei sogar von der EU abgerückt. Das könnte unter Umständen das Verhältnis zum neuen US-Präsidenten beeinflussen, hieß es.