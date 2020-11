US-Wahl - Schramböck: EU darf "nicht naiv" sein

Wirtschaftsminister Margarete Schramböck (ÖVP) hat sich am Montag am Rande des virtuellen EU-Handelsrates in Hinblick auf die USA einerseits dagegen ausgesprochen, Strafzölle zu forcieren, andererseits darf ihrer Ansicht nach die EU auch "nicht naiv sein". Der gewählte US-Präsident Joe Biden habe einen "sicherlich starken Wirtschaftsstandort USA im Auge, da muss Europa weiterhin zusammenstehen und stark sein", sagte Schramböck gegenüber dem ORF.

Die EU-Minister behandeln am Montag in einer Videokonferenz ihre Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten und den USA. Gespräche zu Strafzöllen laufen gerade, berichtete Schramböck. Es bringe niemandem etwas, wenn dieser Weg "intensiv" weiterverfolgt werde. "Wir stehen dazu, dass wir aus Europa auch klare Signale senden müssen", räumte die Ministerin jedoch ein und verwies darauf, dass "noch die Regierung Trumps in der Verantwortung" sei. Mit der neuen Regierung werde man bereits Kontakt suchen.

Die Ministerin äußerte die Erwartung, dass sich ein "neues Gesprächsklima" einstelle. Man wolle Gespräche "auf Augenhöhe", nicht von einer Seite diktiert. "So geht es hoffentlich nicht weiter", so Schramböck. Ihrer Ansicht nach ist trotz oft unterschiedlicher Sichtweises das Gemeinsame der USA und der EU größer als das Trennende. Zusammenarbeit "auch in Richtung China" und in Bezug auf die Welthandelsorganisation (WTO), hielte sie für vorteilhaft.

Für Schramböck ist es noch nicht möglich, etwas über den Einfluss der Regierung des Demokraten Biden auf die Gestaltung der künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu sagen. Es sei "zu früh zu bewerten, wie Biden agieren wird". Zu Großbritanniens Premierminister Boris Johnsons Vorgehensweise bezog die Ministerin hingegen klar Stellung: "Ich teile Boris Johnsons Sichtweise überhaupt nicht", so Schramböck. Es habe noch nie einem Land geholfen, wenn es zum Beispiel Zölle und andere Handelshemmnisse in großem Maße gebe. Sie äußerte jedoch die Hoffnung, dass Johnson sich "etwas abschauen" könne, wie die USA reagieren werden. Die "Hand sei ausgestreckt", es liege an ihm, in den noch strittigen Punkten "Bewegung zu zeigen".