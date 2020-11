US-Wahl - Sloweniens Premier kritisiert Gratulationen für Biden

Sloweniens Ministerpräsident Janez Jansa hat Kritik an den Glückwünschen für den künftigen US-Präsidenten Joe Biden geübt. "Interessant. In allen US-Staaten mit knappem Ausgang gibt es Klagen. Die Gerichte haben nicht einmal zu entscheiden begonnen. Trotzdem rufen die #MSM (und nicht ein offizielles Organ) den Sieger aus. Glückwünsche von überall. Und der Rechtsstaat (lachender Smiley)", schrieb Jansa am Samstagabend auf Twitter mit Blick auf die Prognosen zum Wahlausgang.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), EU-Ratspräsident Charles Michel und der britische Premierminister Boris Johnson, hatten Biden zum Wahlsieg gratuliert, nachdem mehrere Fernsehsender ihn zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt hatten.

Jansa hat sich bereits im Präsidentschaftswahlkampf klar an die Seite des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump gestellt und seinen Kontrahenten Biden als "schwach" bezeichnet. Für Empörung sorgte der konservative slowenische Politiker, als er am Mittwoch Trump auf Twitter gratulierte, während noch Millionen potenzieller Biden-Stimmen auszuzählen waren. "Es ist ziemlich klar, dass die Amerikaner Donald Trump und (Vize-Präsident) Mike Pence für weitere vier Jahre gewählt haben", schrieb er, verbunden mit Kritik an der "Faktenleugnung" durch die "Mainstream-Medien". Twitter versah den Beitrag Jansas mit einem Warnhinweis.