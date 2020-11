US-Wahl - Stars gratulierten: "Oh mein Gott, er hat es geschafft!"

Nach dem berechneten Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl häufen sich die Glückwünsche aus aller Welt. Unter den ersten Gratulanten waren neben internationalen Staats- und Regierungschefs auch zahlreiche Prominente wie Lady Gaga, LeBron James, Alicia Keys, Sacha Baron Cohen und Cher. "Oh mein Gott, er hat es geschafft", twitterte die Pop-Ikone.

In einer emotionalen Twitter-Botschaft gab Popstar Lady Gaga ihrer Freude über Bidens Wahlsieg Ausdruck: "Joe Biden, Kamala Harris und das amerikanische Volk: Ihr habt der Welt soeben einen der größten Akte der Güte und des Mutes geschenkt, den die Menschheit je gesehen hat. Nichts als Liebe für unseren neuen Oberbefehlshaber und die erste Vizepräsidentin, die ins Weiße Haus gewählt wurde." Die Musikerin hatte den demokratischen Kandidaten im Wahlkampf unterstützt - unter anderem mit einem gemeinsamen Auftritt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania.

Basketball-Star LeBron James dankte auf Twitter den Menschen in der Metropole Philadelphia, die den Wahlausgang zugunsten Bidens im Bundesstaat Pennsylvania entschieden hatte. "An alle Freunde, Feinde und anderen: DANKE DANKE DANKE!", schrieb James. "Lasst uns feiern!"

"Danke BIPOC", schrieb die Schauspielerin Alyssa Milano bei Twitter unter Verweis auf schwarze, indigene und andere nicht-weiße Wähler, die Biden in großer Zahl ihre Stimme gegeben hatten. "Danke, dass ihr uns gerettet habt. Wieder einmal."

Eine ganze Salve an Tweets feuerte die Pop-Legende Cher ab, nachdem mehrere US-Sender Biden zum gewählten Präsidenten erklärt hatten. "Oh mein Gott, er hat es geschafft, sie hat es geschafft, sie haben es geschafft", schrieb Cher. "Dies ist ein Wirklichkeit gewordener Traum", twitterte sie später. "Amerika ist wieder ein Teil der Welt."

In ihrer Glückwunsch-Botschaft an Biden und seine Vizekandidatin Kamala Harris verpasste Sängerin Alicia Keys dem unterlegenen Amtsinhaber Donald Trump einen Seitenhieb: "Wir werden den Hass nicht gewinnen lassen! Wenn wir zusammenstehen, gewinnen wir!", schrieb sie bei Twitter - und blickte bereits in die Zukunft: "Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt!"

Trocken kommentierte der britische Schauspieler und "Borat"-Macher Sacha Baron Cohen die Wahlentscheidung der US-Bevölkerung: "Die Kandidaten haben einen Wahlkampf geführt. Die Bevölkerung hat gesprochen. Das Votum ist klar. Präsident Biden wird am 20. Jänner ins Amt eingeführt. Die Demokratie funktioniert."