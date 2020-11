US-Wahl - Trump: 2 - Republikaner gehen auf Distanz

Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Rick Santorum äußerte in einer ersten Reaktion scharfe Kritik an den Betrugsvorwürfen Trumps. "Kein gewählter Republikaner wird sich hinter diese Aussage stellen", betonte Santorum am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Fernsehsender CNN. Santorum zeigte sich "enttäuscht" von Trumps Statement.

Demokratische Wähler hätten jedes Recht gehabt, per Briefwahl abzustimmen, betonte er mit Blick auf Trumps Aussage, es handle sich um "illegale Stimmen". Santorum wies auch darauf hin, dass die Wahlbehörden in Georgia oder Arizona einer republikanischen Regierung unterstehen.

Trumps Sohn Eric hatte sich zuvor in einem Tweet frustriert über die mangelnde Unterstützung der Republikaner für den Präsidenten gezeigt. "Wo sind die Republikaner! Habt doch ein bisschen Rückgrat. Kämpft gegen diesen Betrug. Unser Wähler werden nie vergessen, dass ihr euch wie Schafe verhaltet", schrieb Eric Trump. Sein Bruder Don hatte den Amtsinhaber zuvor zu einem "totalen Krieg" im Kampf um die Präsidentenwahl aufgefordert.