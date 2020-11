US-Wahl - Trump-Biograph sieht "null Risiko" für Bürgerkrieg

"Null Risiko" für einen Bürgerkrieg besteht trotz der aufgeheizten Stimmung in den USA während der US-Wahlen laut dem Trump-Kenner und Pulitzer-Preisträger David Cay Johnston. "Es gibt mit Sicherheit einige verantwortungslose Menschen, die glauben, dass ihr verfassungsmäßiges Recht, Waffen zu tragen, bedeutet, dass sie Sturmgewehre im Militärstil kaufen und sie schwenken können, um Politiker und Wähler einzuschüchtern", erklärte Johnston im APA-Interview am Donnerstag.

Trotz vereinzelter Fälle innerstaatlichen Terrorismus' und Störaktionen schließt er einen Bürgerkrieg jedoch aus. Für Johnston steht fest, dass der nächste US-Präsident Joe Biden heißen wird. Diese Woche hätten Republikaner versucht, gewaltsam in ein Auszählzentrum in Detroit, ebenfalls Michigan, einzudringen. Wäre dies gelungen, hätte das die Regelkonformität der Zählung beeinträchtigt. "Das hätte Trump helfen können, der Michigan verlor, weil diese Stimmzettel aus dem stark demokratischen Wayne County stammten", erklärte Johnston.

Seiner Ansicht nach erinnert diese Störung an Einschüchterungstaktiken, die vor zwei Jahrzehnten in Florida von der Kampagne für den republikanischen Kandidaten George W. Bush angewendet wurden. "Im Allgemeinen erwachsen die Bemühungen, die Stimmenzählung zu stoppen und die Wähler einzuschüchtern, aus der Verbreitung der Haltung 'My way or the highway'" (engl. Für "Entweder so oder gar nicht.")", berichtete der US-Investigativjournalist. Diese wurde laut Johnston von einigen prominenten rechtsextremen Amerikanern im vergangenen Vierteljahrhundert vertreten, insbesondere dem konservativen Aktivisten Grover Norquist, der von republikanischen Kongressabgeordneten Zusagen einhole, niemals die Steuern zu erhöhen.

Auch dass Trump den Sieg für sich reklamiert und einen Stopp der Auszählung der Stimmzettel gefordert habe, ändert Johnston zufolge nichts daran, dass der demokratische Herausforderer Biden der nächste Präsident sein wird. "Trumps unbegründete Betrugsvorwürfe zeigten seine Verachtung der Demokratie und seine Unkenntnis der amerikanischen Verfassung. Sein Verhalten war so absonderlich, dass sogar der Fox News Channel, den manche Trump-TV nennen, seine Worte als unbegründet und undemokratisch abtat", berichtete Johnston. Nach amerikanischer Tradition müsse eigentlich der Verlierer seine Niederlage erklären, bevor der Sieger spreche.

Laut dem Pulitzer-Preisträger verfügt der demokratische Kandidat Biden als ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für Außenbeziehungen des US-Senats über jahrzehntelange Erfahrung in der Außenpolitik. "Während des Genozids in Bosnien und Herzegowina traf er sich heimlich mit dem Anführer des Völkermords, um ihm zu sagen, dass es schwerwiegende Konsequenzen haben werde, wenn der Massenmord nicht aufhören würde", erzählte er. Dies sei ein "Akt ungewöhnlicher Tapferkeit für einen Senator" gewesen.

Biden sei seit langem ein Befürworter jener Handelsabkommen gewesen, die einen wesentlichen Einfluss auf den Aufstieg von Trump hatten. Die Spielregeln der Globalisierung hätten nämlich zur Schließung von mehr als 54.000 amerikanischen Fabriken geführt, zeigte Johnston auf. Er erwartet, dass der Demokrat nun "nach intelligenteren Handelsabkommen suchen, aber keine Handelskriege wie Trump führen" wird, "wegen des erheblichen und dauerhaften wirtschaftlichen Schadens, den sie verursachen".

Seiner Ansicht nach wird der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und das Versäumnis der britischen Verantwortlichen, klare Austrittsbedingungen zu vereinbaren, "sicherlich alle Handelsgespräche zwischen Großbritannien und Amerika ebenso erschweren wie zwischen Großbritannien und die Europäische Union". "Unsicherheit ist für den Handel ebenso schlecht wie für das Geschäft", schloss Johnston.

