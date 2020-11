US-Wahl - Trump holt in Arizona weiter auf

US-Präsident Donald Trump ist bei der Stimmenauszählung in Arizona etwas näher an seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden herangerückt. Dieser lag am Freitagabend (Ortszeit) nur noch mit 29.861 Stimmen in Führung. Wahlleiterin Katie Hobbs sagte dem US-Nachrichtensender CNN, dass noch 173.000 Stimmen auszuzählen seien. Die meisten davon würden am Samstag gezählt seien, ein Teil werde aber erst am Mittwoch gezählt.