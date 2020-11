US-Wahl - Trump-Kampagne brachte Klage in Arizona ein

Das Team von US-Präsident Donald Trump hat im Bundesstaat Arizona eine Klage wegen angeblicher Missstände bei der maschinellen Stimmabgabe eingebracht. Laut den Dokumenten an einem Gericht in Maricopa County, dem Wahlkreis der Hauptstadt Phoenix, haben Wähler am Dienstag von Mitarbeitern in den Wahllokalen in vielen Fällen die Anweisung erhalten, bestimmte Knöpfe zu drücken. Tausende Stimmen seien dadurch fälschlicherweise abgelehnt worden.

In der Klageschrift wurde argumentiert, dass die auf diese Weise nicht gewerteten Stimmen entscheidend für das Endergebnis der Präsidentenwahl im Arizona sein könnten. In dem südwestlichen Staat, der elf Wahlleute zu vergeben hat, lag der designierte Wahlsieger Joe Biden am Samstagabend (Ortszeit) laut mehreren US-Medien rund 21.000 Stimmen vor Amtsinhaber Trump. Etwa 90 Prozent der Stimmen waren in Arizona da bereits ausgezählt.

Trumps Rechtsanwälte hatten in seinem Auftrag davor schon in anderen Bundesstaaten wie Michigan, Pennsylvania und Georgia Klagen wegen des Verdachts auf diverse Verstöße eingebracht. In all diesen droht Trump die Wahl gegen Biden knapp zu verlieren.