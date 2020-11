US-Wahl - Trump kündigt Anwälte-Pressekonferenz in Philadelphia an

US-Präsident Donald Trump hat eine Pressekonferenz seiner Anwälte in Philadelphia im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania angekündigt. Die Pressekonferenz soll um 17.30 Uhr MEZ (11.30 AM ET) stattfinden.

Die Nachrichtenplattform Twitter hat erneut vor mehreren Botschaften von Trump wegen unbelegter Behauptungen über Betrug bei der US-Wahl gewarnt. Vier Tweets wurden am Samstag mit Warnhinweisen versehen. In den Hinweisen hieß es: "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess".

Seit der Präsidentenwahl am Dienstag behauptet Trump immer wieder und ohne Beleg, dass es bei der Abstimmung Betrug zu seinen Ungunsten gegeben habe, so auch diesmal. Er ortet Betrug, weil er bei der Auszählung in Pennsylvania und Georgia zunächst vorne lag, dann aber mit dem Auszählen der Briefwahlstimmen vom Herausforderer Joe Biden überholt wurde.