US-Wahl - "Unglaublich euphorische" Stimmung am Times Square

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0329 vom 07.11.2020 muss es zu Beginn des erstens Absatzes richtig heißen: .......nachdem Medien den Sieg des demokratischen Bewerbers Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl vermeldet hatten. (Es wurde ein Redigierfehler korrigiert). ---------------------------------------------------------------------

Jubel, Trubel, Heiterkeit - so präsentierte sich am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) der "Times Square" in New York, nachdem Medien den Sieg des demokratischen Bewerbers Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl vermeldet hatten. Viele Menschen zeigten sich laut Augenzeugen überglücklich und feierten mit Songs wie "Born in the USA", "We are the Champions" oder "There's a Party in the USA".

Eine APA-Korrespondentin berichtete von einer "unglaublich euphorischen Stimmung". Gegen 11.30 Uhr sei auf den Straßen New Yorks plötzlich ein Hupkonzert ertönt. "Da war klar, was passiert ist." New York City ist "tiefblau", also "demokratisch", und Manhattan gilt überhaupt als "Insel der Demokraten". 84,5 Prozent stimmten hier für Joe Biden.

Auf dem zentralen Platz in "Big Apple" feierte dann auch der legendäre "Naked Cowboy" mit. Der Straßenmusikant Robert Burck steht seit Jahren regelmäßig nur mit einer Unterhose, einem Cowboyhut und einer Gitarre bekleidet am Times Square und ist mittlerweile eine New Yorker Touristenattraktion.

Vor zehn Jahren hatte der "Naked Cowboy" sogar angekündigt, 2012 für das Amt des US-Präsidenten kandidieren zu wollen. Letztlich wechselte er aber nie vom New Yorker Times Square in das Weiße Haus von Washington. Politische Ambitionen hatte Burck freilich schon zuvor gehabt - seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in New York zog er allerdings 2009 nach kurzer Zeit zurück, weil ihm der bürokratische Aufwand zu groß gewesen war...