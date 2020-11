US-Wahl - UNO-Chef Guterres gratuliert Biden und Harris zum Sieg

Lob für "dynamische Ausübung der Demokratie" in den USA

UNO-Generalsekretär António Guterres hat Joe Biden und Kamala Harris zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Der UN-Chef gratuliere außerdem dem amerikanischen Volk für die "dynamische Ausübung seiner Demokratie", wie sein Sprecher am Montag in New York mitteilte.

Guterres betonte, dass die Partnerschaft zwischen den USA und den Vereinten Nationen ein essenzieller Pfeiler der internationalen Zusammenarbeit sei, die gebraucht werde, um die dramatischen Herausforderungen, die der Welt bevorstehen, anzugehen.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden und seine Vizepräsidentschaftskandidatin Harris waren am Samstag von zahlreichen US-Medien auf Basis von Erhebungen und Prognosen zu den Siegern bei der US-Präsidentschaftswahl erklärt worden.

Der amtierende Präsident Donald Trump wollte Bidens Sieg allerdings zunächst nicht anerkennen. Die Beziehung zwischen der Trump-Regierung und den Vereinten Nationen galt stets als angespannt.