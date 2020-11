US-Wahl - Vucic: Für Serbien wäre Trump besser gewesen

Wegen der Kosovo-Frage wäre für Serbien eine Wiederwahl von Donald Trump besser gewesen. Dies war laut Belgrader Medienberichten am Samstagabend ein erster Kommentar des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic auf die Resultate der US-Präsidentschaftswahl.

Immerhin werde er aber am Sonntag seine Gratulationen an Joe Biden richten, hieß es, Auch wolle er sich bei Donald Trump und seinen Mitarbeitern, die willens gewesen seien, sich die Standpunkte Serbiens zum Kosovo anzuhören, bedanken, präzisierte Vucic. Eigentlich würde er Biden besser als Trump kennen, da er mit ihm mehrere Begegnungen gehabt habe, versuchte Vucic, sich sogleich an die neue Realität in Washington anzupassen. Die Regierung in Belgrad hatte in den vergangenen Wochen aber keinen Hehl aus ihrer Hoffnung auf eine Wiederwahl von Donald Trump gemacht.

Präsident Vucic und der kosovarische Premier Avdullah Hoti hatten am 4. September unter US-Vermittlung im Weißen Haus eine ungewöhnliche Vereinbarung unterzeichnet. Diese sah neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Belgrad und Prishtina (Pristina) auch die Verlegung der serbischen Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem vor. Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung im Beisein des US-Präsidenten konnte Vucic seine Überraschung darüber nicht verheimlichen.

Die unter der EU-vermittelten Normalisierungsgespräche zwischen Serbien und dem Kosovo, der einstigen südserbischen Provinz, kommen seit Jahren nur langsam voran. Belgrad weigert sich nach wie vor, die Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen.