Joe Biden hat nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl in de USA in einer ersten Reaktion auf Twitter erklärt, er sei geehrt, ausgewählt worden zu sein "unser großartiges Land anzuführen". "Vor uns liegt harte Arbeit", schrieb er am Samstag weiter. "Aber ich verspreche Ihnen Folgendes: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein - ob ihr für mich gestimmt habt oder nicht."