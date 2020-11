US-Wahl - Weißes Haus kündigt Rede Trumps für 0.30 Uhr MEZ an

Eineinhalb Tage nach seinem umstrittenen Auftritt in der Wahlnacht will sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) erstmals wieder öffentlich äußern. Das Weiße Haus kündigte eine Rede Trumps für 0.30 Uhr im Weißen Haus an. Auf Twitter hatte sich Trump in den vergangenen Tagen äußerst kritisch zum Fortgang der Stimmenauszählung bei der Präsidentenwahl geäußert und mehrmals von Betrug gesprochen.

Trumps demokratischer Kontrahent Joe Biden steht knapp vor dem Sieg bei der Präsidentenwahl. Er hält bei 264 Wahlmännerstimmen und braucht somit nur noch einen einzigen der noch umkämpften Staaten. Während Experten wenig Zweifel haben, dass der Demokrat den Staat Nevada mit seinen sechs Wahlleuten gewinnen wird, holt er auch in Georgia (16) und Pennsylvania (20) auf. Lediglich in North Carolina (15) dürfte Trump der Sieg nicht mehr zu nehmen sein.