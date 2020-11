US-Wahl - Weitere deutsche Pressestimmen

"Kölner Stadt-Anzeiger":

"Das Wahlergebnis zeigt zweierlei. Erstens: Donald Trump war kein Betriebsunfall der US-Geschichte. Die knappe Hälfte des Volkes sieht in ihm weiterhin die Galionsfigur eines anderen Amerika. Diese große Gruppe der weißen Wähler aus der Mittel- und Unterschicht wird weiterhin keine Ruhe geben. Zweitens: Joe Biden spricht zwar davon, das Land einen zu wollen. Er hat es bislang jedoch nicht ansatzweise geschafft, der Trump-Wählerschaft ihre Sorgen und Nöte zu nehmen. Das Land braucht eine neue Idee von Zukunft. Wird Biden gewählt, wäre er ein Präsident des Übergangs. Es ist zu hoffen, dass er als Mann des Ausgleichs, der am Ende einer ersten Amtszeit 82 Jahre sein wird, die Kraft aufbringt, diesen Übergang zu gestalten."

"Freie Presse" (Chemnitz):

Auch Trumps Stil war und ist nicht nur eine Zumutung. Er bleibt auch eine Gefahr. Die Gräben in den USA sind nicht erst in den vergangenen vier Jahren aufgerissen. Doch am Ende der (ersten) Trump-Zeit steht die Frage, ob es überhaupt noch gewollt ist, sie wieder zu überbrücken. Ob die Gesellschaft sich die Fähigkeit dazu bewahrt hat. Ein Sieg Bidens ließe zumindest hoffen.

"Hessische Niedersächsische Allgemeine" (Kassel):

Vier lange Jahre hat Trump mit seinen Tweets und Tiraden einem ganzen Land, aber auch der Weltöffentlichkeit den Takt vorgegeben. Schlagzeilen zitierten seine Lügen. Fakten schienen verhandelbar. Der Wahnsinn wurde zur Normalität. Und all das gipfelte in dem Moment, als sich dieser Präsident, dem es immer nur um Donald Trump ging, zum Sieger einer Wahl erklärte, die er nun Staat für Staat verliert. Dem Anti-Demokraten wird die Deutungshoheit entrissen, als zahlreiche US-Sender bei einer weiteren Trumpschen Pressekonferenz abschalten. Es endet mit dem einfachsten und stärksten Mittel der Demokratie: mit der Auszählung von Stimmen.