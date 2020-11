US-Wahl - Weitere internationale Pressestimmen

Demokrat Joe Biden ist nach einem beispiellosen Wahlkrimi als Gewinner der US-Präsidentenwahl ausgerufen worden. Internationale Pressestimmen fallen weiterhin durchwegs positiv aus und kommentieren auch Donald Trumps Weigerung, den Sieg des Gegners anzuerkennen.

"The Observer" (London):

Dies ist zwar in der Tat ein Grund zum Feiern, aber es ist auch ein Moment der Demut und der Besinnung. Joe Biden zog eine Rekordzahl von Stimmen auf sich - mehr als 74 Millionen oder fast 51 Prozent. Die Gesamtzahl von Trump war mit mehr als 70 Millionen die zweithöchste aller Zeiten, was auf die höchste Wahlbeteiligung seit 1900 zurückzuführen ist. Diese außergewöhnlichen Zahlen zeigen allein schon, wie tief die Leidenschaften und die Spaltungen sind, die das heutige Amerika verfolgen und plagen. Sie sind eine Warnung. (...)

Angesichts so vieler Herausforderungen könnten sich viele fragen, ob Biden, der bald 78 Jahre alt wird, seinen Kurs beibehalten kann. Doch weitaus wichtiger als sein Alter ist die Tatsache, dass er ein anständiger, ehrlicher und erfahrener Staatsmann ist. Nach so viel Verbitterung und Hass ist er der erfahrene Konsensbildner, den die USA und die Welt brauchen. Wenn jemand den Schaden, den Trump angerichtet hat, reparieren und Amerika politisch und materiell gesunden lassen kann, dann ist er es. Am wichtigsten ist, dass Biden in dieser kritischen Phase bewiesen hat, dass er ein Sieger ist. Der Jubel ist völlig gerechtfertigt."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Biden ist zuzutrauen, das Vertrauen wiederherzustellen. Seine politische Prägung erfuhr er im Senat, in dem Konsensfähigkeit und überparteiliche Zusammenarbeit bis vor einigen Jahren als selbstverständlich galten. Zudem ist er ein Pragmatiker und kein Ideologe. Es wird ihm zwar kaum gelingen, die in den letzten Jahren aufgerissenen Gräben zuzuschütten. Aber vielleicht vermag er immerhin wieder eine Gesprächsbasis zu schaffen, ohne die ein Heilungsprozess aussichtslos ist. Denn diese Wahl hat in erschreckender Weise deutlich gemacht, dass die Anhänger der beiden politischen Lager geografisch, kulturell und medial in Parallelwelten leben, die kaum noch Überschneidungen aufweisen. (...) Trump war angetreten, um die bestehende Ordnung aufzubrechen. Das hat er getan, in seiner Partei, in den USA und weltweit. Die Trümmerhaufen zu beseitigen, wird viele Jahre in Anspruch nehmen, wenn es denn überhaupt gelingt. Biden hat akute Krisen zu bewältigen und muss gleichzeitig die Behebung des Schadens angehen, den Trump dem Ansehen der USA und ihrer Institutionen zugefügt hat."

"NZZ am Sonntag":

"Angetreten ist er als Versöhner, und bei all seinen Schwächen verkörpert er jenen Wesenszug des Landes, der diesem in der Vergangenheit geholfen hat, aus Krisen zu finden. Als ein Mann, der sich nach schweren Schicksalsschlägen (er verlor seine erste Frau und zwei Kinder) und politischen Niederlagen wieder aufrappelte, ist er das Gegenmodell zur narzisstischen Opferrhetorik Trumps. Und er gehört zu dem Flügel der demokratischen Partei, der inzwischen zwar anerkennt, dass man unter Obama die steigende Ungleichheit unterschätzte, aber ein breites Wirtschaftswachstum vor staatliche Umverteilung stellt.

"It"s the economy, stupid", sagte Bill Clinton, und das wusste auch Trump, bevor ihm Corona in die Quere kam. In einem Amerika, das weniger Melting Pot als ein Neben­ein­ander verschiedener Subkulturen ist, ist die Teilnahme am Markt, das materielle Fortkommen der Menschen der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. So gesehen hat nur ein nachhaltiger Wirtschaftsaufschwung das Potenzial, das Land auszusöhnen."

"Zürcher Tagesanzeiger" (Online):

"Wohl niemand in Amerika glaubt, dass Bidens Sieg alleine die gewaltigen Probleme des Landes löst. Die Wunden, in denen Trump seit seiner Wahl herumgestochert hat, waren schon vor ihm da: die Spaltung des Landes, das Misstrauen, das sich seine Bewohner gegenseitig entgegenbringen, das Gefühl, dass sich die wichtigsten Institutionen – Politik, Wirtschaft, Medien – von großen Teilen der Bevölkerung entfernt haben.

Mehr als 70 Millionen Amerikaner haben Trump diesmal ihre Stimme gegeben – und damit explizit gutgeheißen, was er in den letzten vier Jahren getan und gesagt hat. Diese Menschen werden nicht verschwinden, auch nicht mit salbungsvollen Aufrufen an Einheit und Harmonie. Und doch: Eine zweite Amtszeit Trumps hätte Amerika an einen finsteren Punkt geführt. Sie hätte die Wunden vertieft und neue geschlagen. Mit Trumps Abwahl ist zumindest die Blutung gestoppt. Das ist nur der erste Schritt – aber jetzt, in diesem Moment, der wichtigste."

"El Mundo" (Madrid):

"Joe Biden ist der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Er reagierte mit einer Erklärung, dass er sich "geehrt" fühle durch "die Ehre, die mir das amerikanische Volk verliehen hat". Der amtierende Präsident Donald Trump weigert sich jedoch, das Ergebnis zu akzeptieren. "Ich habe diese Wahl gewonnen, und zwar mit großem Vorsprung!", twitterte er aus Virginia, wo er gerade Golf spielte, als die Nachricht von Bidens Sieg bekannt wurde. Einige Minuten später behauptete sein Team, Biden habe "sich selbst zum Sieger erklärt" und dabei "die Hilfe seiner Verbündeten in den Medien" erhalten. Trumps persönlicher Anwalt, Rudy Giuliani, erklärte, dass der Präsident "natürlich" nicht aufgeben werde, und Trumps Wahlteam kündigte neue rechtliche Schritte an. Aber die Chancen, dass Trump vor Gericht gewinnt, was er bei den Wahlen verloren hat, scheinen gering."

"El País" (Madrid):

"Die Anhänger liberaler Demokratien, der Werte von Toleranz, sozialen Fortschritts und individueller Rechte, offener Gesellschaften und Achtung der Minderheiten, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Liebe zur Kultur, können - in den USA und wo immer sie leben - die Niederlage einer der großen Bedrohungen für diese Ideen feiern, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Westen als Leitmodell Fuß gefasst haben.

Der Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, der stärksten Macht der Welt, bremst den Vormarsch des Nationalpopulismus. Biden ist kein perfekter oder inspirierender Kandidat. Aber er steht dafür, dass das Weiße Haus zur Mäßigung, zur Achtung demokratischer Prinzipien und Institutionen zurückkehrt sowie zum Dialog und Multilateralismus auf internationaler Ebene. Sein Erfolg ist ein Zeitenwechsel für sein Land und für den Westen."

"De Standaard" (Brüssel):

"Die Präsidentschaft von Donald Trump war eine journalistische Herausforderung. Abgesehen von seinem (...) Nativismus und seiner Frauenfeindlichkeit glänzte er mit alternativen Fakten und Anschuldigungen. (...)

Biden erbt ein tief gespaltenes Land mit zersplitterten Machtverhältnissen. Die Demokraten besetzen das Weiße Haus und das Repräsentantenhaus, die Republikaner dominieren den Senat und in gewisser Weise auch den Obersten Gerichtshof. Diese Gegensätze könnten zu einer neuen Pattsituation führen. Und das trotz der ungemein großen Herausforderungen. Diese mögliche Handlungsunfähigkeit breitet den Nährboden für Trumps geistige Trittbrettfahrer."