US-Wahl - Weitere internationale Pressestimmen

Weitere internationale Pressestimmen zum Wahlsieg von Demokrat Joe Biden und zur Niederlage von Noch-Präsident Donald Trump:

"De Tijd" (Brüssel):

"Joe Biden hat wenig Zeit, um etwas zu erreichen. Die Republikaner rücken bereits im Repräsentantenhaus vor. In zwei Jahren gibt es wieder Wahlen. Die Frage ist, ob die Demokraten dann die Kontrolle behalten werden. Wenn Nancy Pelosi (80) die politische Erneuerung anführen soll, wird das eine mühselige Angelegenheit.

Und während Biden es in den kommenden Wochen mit der juristischen Guerilla zu tun bekommt, bleibt noch eine wichtige Frage offen: Werden seine Demokraten die Kontrolle über den Senat erlangen? Diese Entscheidung fällt erst Anfang Jänner. Sollten die Republikaner diese Kammer des Kongresses in den Händen behalten, wird das allemal eine schwierige politische Situation.

Und Trump? Der bleibt jedenfalls noch gut zwei Monate im Amt. Er hat noch sämtliche Machtbefugnisse und kann noch Entscheidungen fällen. Fest steht, dass das politische Theater in den USA längst nicht vorbei ist. Und in aller Deutlichkeit: es bleibt ein Schmierentheater."

"The Telegraph" (London):

"Historiker werden wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass Joe Biden zu einem großen Teil gewonnen hat, weil er nicht Donald Trump war. Und hoffentlich wird er aus der Bandbreite seiner Koalition, zu der auch unzufriedene Republikaner gehören, schließen, dass er nun von der Mitte aus regieren muss. (...)

Biden muss seinen Sieg in einem Anti-Trump-Referendum in eine Wahl für eine Agenda umsetzen, die die Menschen wirklich zusammenbringt. Die gute Nachricht ist, dass Großbritannien - wie Boris Johnson bereits deutlich gemacht hat - gern auf der Weltbühne hilft. Allerdings muss Biden aus dem Erfolg von Trump bei der Eindämmung des Irans lernen und er darf nicht zu der gescheiterten Außenpolitik der Obama-Ära zurückkehren. Wir müssen zudem hoffen, dass er seine technokratische und gefühlsmäßige Opposition gegen den Brexit überwindet: Großbritannien verlässt die EU, daran ist nicht mehr zu rütteln."

"The Irish Times" (Dublin):

"Es wirft ein bemerkenswert schlechtes Licht auf eine schändliche Präsidentschaft, dass der Machtverlust von Donald Trump vor allem von den Autokraten der Welt betrauert wird. In Trump fanden sie einen Sympathisanten, einen Fürsprecher und einen Ermöglicher, der ebenso begierig darauf war, demokratische Werte zu zerstören und die liberale Ordnung umzukrempeln, wie sie selbst.

Im Gegensatz dazu wird das Ausscheiden Trumps aus dem Amt und seine Ablösung durch Joe Biden eine immense Erleichterung für die traditionellen Verbündeten Amerikas sein, die um die Anpassung an eine Welt kämpften, in der Washington seine Führungsposition aufgab und seine ältesten Freunde als feindliche Rivalen behandelte."

"De Telegraaf" (Amsterdam):

"Bis auf Weiteres liegt Donald Trump auf Konfrontationskurs. Noch hat er die Zeit dafür. Die amerikanische Verfassung schreibt vor, dass der neue Präsident erst am 20. Jänner ins Weiße Haus einzieht. (...)

Angesichts der unkonventionellen Art des Präsidenten wird befürchtet, dass er auch bei seinem Auszug keineswegs kooperativ sein wird. In dem Fall wäre es die Aufgabe des Secret Service, der den Präsidenten noch bis zum 20. Jänner beschützen muss, ihn aus dem Weißen Haus zu entfernen. Doch falls Trump sich dort verbarrikadiert und Tausende seiner Anhänger vor dem Zaun stehen, wäre das für den Secret Service eine schwierige Aufgabe.

Um es klar zu sagen: Dieses Szenario muss sich nicht abspielen. Es wird lediglich darüber spekuliert. Möglicherweise wird Trump sich würdevoll verhalten und die Bidens mit allen Ehren im Weißen Haus empfangen, um dann gemeinsam mit ihnen an der Amtseinführung von Joe Biden vor dem Capitol teilzunehmen."

"Le Monde" (Paris):

"Der größte Fehler wäre es jedoch, sich mit einem Seufzer der Erleichterung zufriedenzugeben. Am Ende von vier Jahren eines verheerenden Mandats, ein paar Monaten eines erniedrigenden Feldzugs und Tagen oder Wochen eines entsetzlichen rechtlich-politischen Guerillakriegs wird der Demokrat (Joe Biden) am Ende in das von seinem Vorgänger verlassene Trümmerfeld vorstoßen, mit der gewaltigen Aufgabe, alles oder fast alles wieder aufzubauen.

Um eine Chance dazu zu haben, muss er zunächst einmal ruhig bleiben. Dies ist nicht die am weitesten verbreitete Fähigkeit unserer Zeit, aber Joe Biden ist weit davon entfernt, diese nicht zu haben, wie er in diesen Tagen der großen Spannung über die jüngsten Ergebnisse zeigt. (...) Alles andere als unvorhersehbar, wird (US-Präsident) Donald Trump wahrscheinlich bis zum letzten Tag seiner Präsidentschaft weitermachen und sich dann wie ein schwarzes Loch des Egozentrismus verhalten, das lieber die Demokratie, das ganze Land und den Planeten verschlingt, anstatt eine Niederlage oder einen Fehler zuzugeben."