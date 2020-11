US-Wahl - Worauf Investoren nach dem Sieg Bidens achten wollen

Finanzinvestoren haben sich erleichtert über den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl gezeigt. Im Folgenden eine Auflistung der für die Investoren im Fokus stehenden Themen:

DER SENAT

Im Jänner finden in Georgia Stichwahlen für beide Sitze des Bundesstaates in der Kongresskammer statt. Die Abstimmungen werden darüber entscheiden, ob die Republikaner des scheidenden Präsidenten Donald Trump ihre Mehrheit im Senat verlieren. Davon hängt ab, ob die Regierung Biden etwa größere neue Konjunkturhilfen in der Coronakrise, umfassende Vorschriften und Regulierungen oder Steuererhöhungen durchsetzen kann.

TECHNOLOGIE-AKTIEN

Auch hier ist der Senat wichtig: Behalten die Republikaner ihre Mehrheit, dürfte die Furcht amerikanischer Investoren vor einer Erhöhung der Kapitalertragssteuer schwinden. Aktien von Solarenergie-Unternehmen und Cannabis-Produzenten könnten von Bidens Wahl profitieren.

DIE FED

Parallel zu den Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket im Kongress wird verfolgt, was die US-Notenbank noch zur Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft unternehmen will. Dies dürfte auch Folgen für US-Staatsanleihen haben.

BIDENS KABINETT

Mit Spannung wird darauf gewartet, wer die Schlüsselposten in der neuen Regierung übernehmen wird - gemäßigte, eher wirtschaftsfreundliche Demokraten oder Vertreter des progressiven Flügels. Letztere dürften auf Finanz- und Öl-Titel lasten, jedoch alternativen Energiewerten Auftrieb geben.

TRUMPS REAKTION

Einige Investoren zeigen sich besorgt darüber, was der republikanische Amtsinhaber Trump noch als "lahme Ente" bis zur Amtsübergabe im Jänner alles unternehmen könnte. Dies könnte zu Verwerfungen am Aktienmarkt führen, warnen sie.