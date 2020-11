US-Wahl - Zitate: Trump über das Verlieren

Joe Biden hat nach Erhebungen und Prognosen von US-Medien die Präsidentenwahl in den USA gewonnen - damit geht Donald Trump als Verlierer hervor. In dieser Rolle sieht er sich gar nicht gerne, wie er im Wahlkampf des Öfteren betonte:

"Gewinnen ist leicht. Verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich."

Trump am Wahltag am 3. November in Arlington bei Washington zum möglichen Ausgang der Präsidentenwahl.

"Gegen den schlechtesten Kandidaten in der Geschichte der Präsidentschaftspolitik anzutreten, setzt mich unter Druck. Könnt ihr euch vorstellen, sollte ich verliere? Mein ganzes Leben, was werde ich tun? Ich werde sagen: Ich habe gegen den schlechtesten Kandidaten in der Geschichte der Politik verloren. Ich werde mich nicht so gut fühlen. Vielleicht werde ich das Land verlassen müssen. Ich weiß nicht."

Trump am 16. Oktober bei einer Wahlkampfveranstaltung in Macon im Bundesstaat Georgia.

"Er (Biden) weiß nicht, was er sagt. Wie zum Teufel verliert man gegen so einen Typen? Ist das möglich?"

"Ich trete gegen den schlechtesten Kandidaten in der Geschichte der Präsidentschaftspolitik an, und wisst ihr, was das bewirkt? Es setzt mich noch mehr unter Druck. Könnt ihr euch vorstellen, gegen so einen Typen zu verlieren?"

Trump am 13. Oktober bei einer Wahlkampfveranstaltung in Johnstown im Bundesstaat Pennsylvania.

"Stellen Sie sicher, dass Ihre Stimmen gezählt werden. Stellen Sie das sicher, weil der einzige Weg, wie wir diese Wahl verlieren werden, ist, wenn die Wahl manipuliert ist. Denken Sie daran. Das ist der einzige Weg, wie wir diese Wahl verlieren werden."

Trump am 18. August bei einem Auftritt vor Anhängern in Oshkosh im Bundesstaat Wisconsin.

"Ich bin kein guter Verlierer. Ich mag es nicht zu verlieren. Ich verliere nicht allzu oft. Ich mag es nicht zu verlieren."

Trump in einem am 19. Juli ausgestrahlten Interview des Senders Fox News.

"Das muss ich sehen. Ich sage jetzt nicht einfach ja."

"Ich werde es Ihnen sagen, wenn die Zeit gekommen ist."

Trump in einem am 19. Juli ausgestrahlten Interview des Senders Fox News auf die Frage, ob er den Ausgang des Wahlergebnisses zugunsten seines Herausforderers Joe Biden akzeptieren würde.

"Wenn ich nicht gewinne, gewinne ich nicht. Ich meine, wissen Sie, (ich) mache weiter und tue andere Dinge. Ich denke, es wäre eine sehr traurige Sache für unser Land."

Trump am 11. Juni in einem Interview des Senders Fox News.