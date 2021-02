US-Wirtschaft im Herbst etwas stärker gewachsen als gedacht

US-Wirtschaft wuchs in Q2 mit 4,2 Prozent kräftig Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es hob damit seine von Ende Juli stammende erste Schätzung von 4,0 Prozent leicht an.