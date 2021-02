US-Wohnbaubeginne gesunken

Deutlich mehr US-Wohnbaubeginne im November Die Zahl der Wohnbaubeginne in den USA ist im November so kräftig gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie kletterte um 22,7 Prozent auf eine Jahresrate von 1,09 Millionen, wie das Handelsministerium mitteilte. Einen derart starken monatlichen Sprung hat es in den USA seit 1990 nicht mehr gegeben.