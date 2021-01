USA: Anstieg der Hauspreise beschleunigt sich - Case-Shiller-Index

Coronakrise schadete Immobilienmarkt bisher nicht

In den USA hat sich der Anstieg der Hauspreise trotz Coronakrise beschleunigt. In den 20 großen Metropolregionen des Landes sind die Preise im November zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent gestiegen, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat hatte die Rate 8,0 Prozent betragen. Analysten hatten mit einer Beschleunigung auf im Schnitt 8,7 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich legten die Hauspreise im November um 1,1 Prozent zu. Die Preisentwicklung zeigt, dass die Coronakrise dem Immobilienmarkt bisher nicht geschadet hat. Vielmehr beschleunigt sich der Preisauftrieb. Fachleute begründen dies mit den extrem niedrigen Zinsen, einer sicherheitsbedingten Nachfrage nach Immobilien und einem steigenden Bedarf an Wohnraum wegen Heimarbeit. Immer mehr Menschen zieht es aus den Metropolen in die Vorstadt- und Peripheriegebiete. Gründe sind die Corona-Kontaktbeschränkungen und die geringere Bedeutung des Pendelns in Zeiten von Homeoffice