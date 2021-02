USA: Bauausgaben stiegen im Dezember etwas stärker als erwartet

USA-Inflation nahm im Juni stärker als erwartet zu In den USA hat sich der Preisauftrieb überraschend stark beschleunigt. Die Jahresinflationsrate stieg im Juni von 1,4 Prozent im Vormonat auf 1,8 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten nur einen Anstieg auf 1,6 Prozent erwartet.