USA: Beschäftigung steigt deutlich weniger als erwartet

Arbeitslosigkeit im November weiter gesunken

In den USA ist die Beschäftigung im November deutlich weniger gestiegen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 245.000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten mit einem deutlich stärkeren Zuwachs von im Schnitt 460.000 Jobs gerechnet.

Der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten wurde um insgesamt 11.000 Stellen nach oben korrigiert. In der Coronakrise war die Beschäftigung im Frühjahr mit Rekordtempo eingebrochen. Seither erholt sich der Arbeitsmarkt. Zuletzt hat sich das Tempo der Erholung aber deutlich abgeschwächt. Im November hatte sich auch in den USA die Coronakrise wieder verschärft.

Die Arbeitslosenquote fiel im November im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Rückgang im Schnitt erwartet.

Damit ist die Quote im November den siebenten Monat in Folge gesunken, nachdem sie nach harten Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie im April ein Rekordhoch bei 14,7 Prozent erreicht hatte. Die Arbeitslosigkeit ist aber immer noch deutlich höher als im Februar, bevor die Corona-Pandemie die USA erreichte. Damals hatte die Arbeitslosenquote 3,5 Prozent betragen.