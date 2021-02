USA: China-Zölle bleiben vorerst bestehen

Finanzministerin Yellen: "Wir werden untersuchen, was wir in Zukunft für angemessen halten"

Die neue US-Regierung will die Zölle auf chinesische Güter vorerst beibehalten. Das machte Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag in einem Interview mit dem Sender CNBC deutlich. Sie sagte, es bleibe zunächst bei den vom früheren Präsidenten Donald Trump verhängten Zöllen. Über das weitere Vorgehen soll nach einer eingehenden Analyse entschieden werden. "Wir werden untersuchen, was wir in Zukunft für angemessen halten", äußerte Yellen.

Der neue US-Präsident Joe Biden stellt zwar eine Abkehr vom protektionistischen Kurs seines Vorgängers in Aussicht. Zugleich will er aber den Druck auf China aufrechterhalten. In Trumps Amtszeit waren die Beziehungen der USA zur Volksrepublik auf einen Tiefpunkt gesunken. Trump hatte einen Handelskrieg mit China angezettelt und chinesische Firmen wie den Netzwerkausrüster Huawei und den Kurzvideodienst Tiktok wegen Sicherheitsbedenken mit Sanktionen belegt.