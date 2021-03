USA: Dienstleister-Stimmung trübt sich überraschend ein

US-Dienstleister legten im Juli kräftig zu Die Geschäfte der US-Dienstleister haben im Juli überraschend kräftig an Fahrt gewonnen. Das Barometer für den Service-Sektor stieg um 3,8 Punkte auf 56,0 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag zu seiner Unternehmensbefragung mitteilte.