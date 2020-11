USA erlassen neue Sanktionen gegen Iran - Khamenei-Stiftung im Visier

Zehn Personen und 51 Einrichtungen mit Verbindungen zur Stiftung betroffen

Die USA haben neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Dabei stehe die vom geistlichen Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei kontrollierte Stiftung Bonyad-e Mostazafan im Fokus, hieß es am Mittwoch in einer Ankündigung von US-Finanzminister Steven Mnuchin. "Irans Oberster Führer benutzt Bonyad Mostazafan, um seine Verbündete unter dem Vorwand der Nächstenliebe zu belohnen", erklärte Mnuchin.

Von den neuen Maßnahmen seien zudem zehn Personen und 51 Einrichtungen mit Verbindungen zur Stiftung betroffen. Diese kontrolliert Hunderte Firmen und Grundstücke, die seit der Islamischen Revolution 1979 beschlagnahmt wurden.

Das Finanzministerium erließ zudem Sanktionen gegen Geheimdienstminister Mahmoud Alavi in Zusammenhang mit der Niederschlagung von Demonstrationen im November 2019. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte aus Kreisen des iranischen Innenministeriums erfahren, dass bei den zweiwöchigen Protesten etwa 1500 Menschen ums Leben gekommen waren. Das Ministerium selbst gab die Zahl mit etwa 225 an. Die Proteste waren ausgebrochen, nachdem staatliche Medien über eine geplante Erhöhung des Benzinpreises um bis zu 200 Prozent berichteten.

Die USA sind unter Präsident Donald Trump aus dem internationalen Atomabkommen ausgetreten und haben eine Politik des "maximalen Drucks" gegen die Regierung in Teheran ausgerufen. Trumps gewählter Nachfolger Joe Biden hat sich zu einer Rückkehr in das in Wien unterzeichnete Abkommen bereit erklärt, wenn der Iran wieder die Auflagen einhalte. Das deutsche Auswärtige Amt äußerte sich am Mittwoch besorgt über "systematische" Verstöße der islamischen Republik gegen das Atomabkommen.

(Alternative Schreibweisen: Chanemei, Bonjad Mostasafan, Mohammed Alawi)