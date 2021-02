USA: Erzeugerpreise stiegen deutlich stärker als erwartet

US-Verbraucherpreise steigen zu Jahresbeginn um 1,6 Prozent Teurere Energie hat die Inflation in den USA zum Jahresauftakt etwas nach oben getrieben. Die Lebenshaltungskosten kletterten um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise um 0,4 Prozent.