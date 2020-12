USA gratulieren EU und London zu "historischem Brexit-Deal"

Washington will transatlantische Beziehungen stärken

Nach der Einigung auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen wollen die USA ihre transatlantischen Beziehungen sowohl zu Großbritannien als auch zur EU stärken. "Glückwünsche an das Vereinigte Königreich und die EU für den Abschluss eines historischen Brexit-Deals", erklärte der Nationale Sicherheitsrat der USA am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

"Die USA stehen bereit, um mit allen noch stärkere transatlantische Beziehungen in den kommenden Jahren aufzubauen", erklärten die Mitglieder des Gremiums, dem in der US-Außenpolitik eine Schlüsselrolle zukommt. Großbritannien und die EU hatten am Donnerstag nach monatelangen Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit einen Durchbruch erzielt.

Britische Brexit-Befürworter haben seit langem neue und günstigere Handelsbeziehungen mit den USA in Aussicht gestellt, um den Austritt aus der EU zu kompensieren. Der scheidende US-Präsident Donald Trump unterstützte den Brexit und den britischen Premierminister Boris Johnson. Doch der Sieger der US-Präsidentschaftswahl, der Demokrat Joe Biden, will nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner die multilaterale Zusammenarbeit stärken, vor allem mit der Europäischen Union.