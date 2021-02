USA: NAHB-Hausmarktindex im Februar überraschend gestiegen

US-Einkaufsmanagerindex stieg im April überraschend In den USA hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie im April überraschend aufgehellt. Der entsprechende Index sei von 53,4 Punkten im Vormonat auf 54,8 Zähler gestiegen, teilte das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mit.