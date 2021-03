USA: Produktivität sank im vierten Quartal weniger als erwartet

US-Produktivität sank unerwartet stark Die Produktivität in den USA ist im vierten Quartal so stark gesunken wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Sie ging auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang der Produktion je Arbeitsstunde von 1,3 Prozent erwartet.