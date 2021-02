USA: Rohölvorräte überraschend gestiegen

In den USA sind die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Die Vorräte legten um 1,3 Millionen Barrel auf 463,0 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem starken Rückgang um 6,5 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände verharrten auf 257,1 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) fielen um 5,0 Millionen auf 152,7 Millionen Barrel. Die Ölproduktion ging um 1,1 Millionen auf 9,7 Millionen Barrel pro Tag zurück. Zuletzt hatte ein starker Wintereinbruch in Teilen der Vereinigten Staaten die Produktion behindert.