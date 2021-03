USA: Saudi-Arabien muss an Khashoggi-Mord beteiligte Einheit auflösen

Washington hat bereits Sanktionen gegen Schnelle Eingreiftruppe verhängt

Die USA haben Saudi-Arabien aufgerufen, eine an der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi beteiligte Eliteeinheit aufzulösen. Die sogenannte Schnelle Eingreiftruppe, die Kronprinz Mohammed bin Salman als Leibgarde dient, müsse aufgelöst werden, sagte US-Außenamtssprecher Ned Price am Montag in Washington. Saudi-Arabien müsse außerdem Aktivitäten gegen Regierungskritiker "vollständig" einstellen und dazu Reformen umsetzen und Kontrollmechanismen einführen.

Die USA hatten die zu Saudi-Arabiens königlicher Garde gehörende Schnelle Eingreiftruppe am Freitag auf eine Sanktionsliste gesetzt. Zuvor war ein US-Geheimdienstbericht veröffentlicht worden, der Kronprinz Mohammed für die Ermordung Khashoggis am 2. Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul verantwortlich macht: Der Thronfolger habe einen Einsatz "genehmigt", um den regierungskritischen Journalisten "zu ergreifen oder zu töten".

Dem 15-köpfigen Kommando, das Khashoggi tötete, gehörten auch sieben Mitglieder der Schnellen Eingreiftruppe an. Nach US-Angaben war die Eliteeinheit schon zuvor auf Befehl des Kronprinzen gegen Regierungskritiker im In- und Ausland vorgegangen. Die USA verhängten nach Veröffentlichung des Geheimdienstberichts Sanktionen gegen dutzende Saudi-Araber - nicht aber gegen den Kronprinzen selbst. Khashoggis Ermordung hatte international für Empörung gesorgt.