USA: Stundenlöhne steigen stärker als erwartet

Stundenlöhne im November um 4,4 Prozent höher als vor einem Jahr

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer in den USA sind im November deutlicher gestiegen als erwartet. Die Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne um 4,4 Prozent. Auch das war stärker als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit betrug unverändert 34,8 Stunden.