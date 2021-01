USA und weitere Staaten "äußerst besorgt" über Festnahmen in Hongkong

Gemeinsame Erklärung von Pompeo und Amtskollegen aus Großbritannien, Kanada und Australien

Die USA und weitere westliche Länder sind "äußerst besorgt" über die Festnahme von mehr als 50 Demokratieaktivisten in Hongkong. Das Vorgehen der Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone sei "ein klarer Verstoß" gegen die bei der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an Peking getroffenen Vereinbarungen, heißt es in einer am Samstag in Washington veröffentlichten Erklärung.

Der Text wurde von US-Außenminister Mike Pompeo und seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Kanada und Australien unterzeichnet. "Es ist ganz klar, dass das nationale Sicherheitsgesetz genutzt wird, um abweichende politische Meinungen zu unterdrücken", erklären die Minister mit Blick auf ein umstrittenes neues Gesetz in Hongkong. Von Sanktionen, wie sie Pompeo in einer ersten Reaktion auf die Festnahmen angedroht hatte, ist in der gemeinsamen Erklärung allerdings keine Rede.

Die Polizei in Hongkong hatte am vergangenen Mittwoch auf Grundlage des sogenannten Sicherheitsgesetzes 53 Regierungsgegner festgenommen, unter ihnen frühere Abgeordnete, junge Aktivisten und einen US-Bürger, der für eine Anwaltskanzlei in Hongkong arbeitet. Den Beschuldigten werde "Subversion" vorgeworfen, hieß es.

Das im Juni von Peking verabschiedete sogenannte Sicherheitsgesetz erlaubt den Behörden ein drakonisches Vorgehen gegen alle Aktivitäten in Hongkong, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen, und greift massiv in die Autonomierechte der Sonderverwaltungszone ein. Das Gesetz war als Reaktion auf die pro-demokratischen Massenproteste von 2019 beschlossen worden.

Der früheren britischen Kronkolonie waren bei ihrer Übergabe an China im Jahr 1997 für 50 Jahre Sonderrechte gewährt worden, darunter Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Westliche Staaten sehen in dem sogenannten Sicherheitsgesetz einen eklatanten Verstoß gegen die damaligen Vereinbarungen.

Auch die EU hatte die Festnahme von mehr als 50 demokratischen Aktivisten in Hongkong verurteilt und ihre Freilassung gefordert. Die Festnahmen bestraften politische Aktivitäten, die in jedem politischen System, das grundlegende demokratische Prinzipien respektiere, völlig rechtmäßig sein sollten, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag im Namen der 27 Mitgliedsstaaten.