ußball: LASK gewann Duell um Rang 3 - Austria verlor

Der LASK hat das direkte Duell um Rang drei in der Fußball-Bundesliga gegen Sturm Graz gewonnen. Die Linzer siegten am Sonntag mit 2:0 und liegen nun zwei Punkte vor den Steirern. Die Austria verliert die Meistergruppe aus den Augen und hat nach einem 0:1 gegen Hartberg schon sechs Zähler Rückstand auf den Sechsten WAC, der am Vortag Admira mit 2:1 bezwang. Ried und St. Pölten trennten sich 1:1 und sind damit weiter die einzigen Mannschaften ohne Sieg im Jahr 2021.

Am Samstag hatte Titelverteidiger Red Bull Salzburg mit einem 4:2-Zittersieg bei der WSG Tirol die Tabellenführung ausgebaut und liegt nun drei Punkte vor dem ersten Verfolger Rapid. Die Hütteldorfer kamen beim bisherigen Schlusslicht SCR Altach nicht über ein 0:0 hinaus, womit die Vorarlberger die Admira überholten. Nächsten Sonntag kommt es in Salzburg zum direkten Duell der beiden Titelrivalen.