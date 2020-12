In Wien, konkret im Bezirk Favoriten, soll es bald einen "Ute-Bock-Weg" geben. Die Bezirksvertretung hat mit den Stimmen von SPÖ, NEOS und Grünen mehrheitlich beschlossen, dass ein kleiner Weg beim Sportplatz Eisring-Süd nach der 2018 verstorbenen Flüchtlingshelferin benannt wird, wie die NEOS am Freitag per Aussendung mitteilten. In den nächsten Wochen muss noch das Rathaus, konkret der Kulturausschuss, grünes Licht geben.