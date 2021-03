V I D E O - TAGESPROGRAMM - Dienstag, 02. März 2021

Für heute sind folgende Videos geplant:

- Schweizer Bundespräsident Parmelin zu Antrittsbesuch in Wien - PG mit BP Van der Bellen - 12:00 Uhr
- 100 Tage Rot-Pink in Wien - PK mit Bgm. Ludwig und Vizebgm. Wiederkehr - 11:30 Uhr
- PK "Aktuelles zu Standort und Beschäftigung" mit Finanzminister Blümel, Arbeitsminister Kocher und Wirtschaftsministerin Schramböck - 11:00 Uhr
- Doorsteps zu Round Table zur Impfstoff-Forschung und Produktion (16:45 Uhr)
Zuletzt versendete Videos:
- Öffnungen trotz mehr Corona-Infektionen
- Schanigärten öffnen zu Ostern
- Mutter erstickte in Wien ihre drei Kinder: Lebenslange Haft