V I D E O - TAGESPROGRAMM - Donnerstag, 12. November 2020

Für heute sind folgende Videos geplant:

- Coronavirus - Immunantwort der Ischgler wird abermals getestet Zuletzt versendete Videos: - Bundesregierung schnürt umfassendes Anti-Terror-Maßnahmenpaket - Neue Corona-Schnelltests an Schulen Audio-Mitschnitte bzw. O-Töne aus den Video-Livestreams werden in der AOM-Agentur "APA-Audio" bzw. in den jeweiligen APA-Basisdienst-Feeds zur Verfügung gestellt. Diensthabender: Bernd Schneeweiß Telefon: 36060-5850 E-Mail: video@apa.at --------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at ---------------------------------------------------------------------