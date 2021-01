V I D E O - TAGESPROGRAMM - Donnerstag, 28. Jänner 2021

Für heute sind folgende Videos geplant:

- PK FPÖ "Aktuelle Corona-Politik mit Schwerpunkt Schule" - LIVESTREAM - http://go.apa.at/8HKEAv9S - 10:00 Uhr - PK Umweltministerin Gewessler und Lidl Österreich CEO Wolf zu Plastikpfand - LIVESTREAM - http://go.apa.at/jcumBCBP - 09:30 Uhr Zuletzt versendete Videos: - Erste rot-pinke Regierungsklausur in Wien - Homeoffice-Regelung fertig: Alles bleibt freiwillig