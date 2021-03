V I D E O - TAGESPROGRAMM - Freitag, 05. März 2021

82. Oscar-Verleihung: Drei Chancen für Österreich Die 82. Oscar-Verleihung, die am 7. März in Hollywood über die Bühne geht, ist aus Österreich so spannend wie selten zuvor: Gleich dreimal gibt es für heimische Boulevardmedien die Chance, die Schlagzeile "Wir sind Oscar!" für den Druck freigeben zu können.