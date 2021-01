V I D E O - TAGESPROGRAMM - Freitag, 15. Jänner 2021

Für heute sind folgende Videos geplant:

- Coronavirus - Start der ersten Groß-Impfaktion für Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich in Wien - LIVESTREAM - http://go.apa.at/lGmu4kMf - 09:00 Uhr - PK "Suche nach SARS-CoV-2 Mutationen" (mit Anschober und Experten) - LIVESTREAM - http://go.apa.at/f2xfDDVi - 10:30 Uhr Zuletzt versendete Videos: - Impfung - Anschober: Im ersten Quartal 600.000 Menschen impfen - Jeden Tag bis zu 12.000 Coronavirus-Impfdosen in Österreich ausgeliefert Audio-Mitschnitte bzw. O-Töne aus den Video-Livestreams werden in der AOM-Agentur "APA-Audio" bzw. in den jeweiligen APA-Basisdienst-Feeds zur Verfügung gestellt. Diensthabender: Bernd Schneeweiß Telefon: 36060-5850 E-Mail: video@apa.at --------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at ---------------------------------------------------------------------